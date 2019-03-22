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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 04:29

Son dakika: Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekillerinden , 'nın İznik ilçesi Boyalıca köyündeki yazlığında ölü bulundu.

Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Geçtiğimiz günlerde 'dan İznik Boyalıca'daki yazlığına dinlenmek için geldiği öğrenilen 'dan (72) dünden beri haber alamayan köydeki arkadaşları, akşam saatlerinde yazlığa gitti. Kapıyı açan olmayınca perdesi açık pencereden içeriye bakan arkadaşları, Tonyalı'nın bilgisayar önünde hareketsiz halde olduğunu gördü.

Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri geldi. Jandarma, savcılık izninin ardından evin kapısını açarak içeri girdi. 112 ekipleri, bilgisayar başında hareketsiz halde olan Tonyalı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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