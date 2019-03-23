Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.03.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 13:47

Son dakika: Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi.

Bakan Akar ve komutanlar, buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Akar ve komutanlar, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri