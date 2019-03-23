Son dakika: Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na geldi.
Bakan Akar ve komutanlar, buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti.
Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Akar ve komutanlar, hudut birliklerinin komutanlarıyla bir araya geldi.
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