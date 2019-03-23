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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 19:27

Başkan Erdoğan, ağladığını görünce yanına çağırmıştı! o anları anlattı

'nin mitinginde, göz yaşları içinde platforma çıkarak, 'a sarılan ilkokul öğrencisi , "Bu anı yaşamak için dua ediyordum." dedi.

Erdoğan, ağladığını görünce yanına çağırmıştı... O anları anlattı

Erdoğan'ın miting sırasında kendisini izlerken ağladığını gördüğü ve yanına çağırdığı 4. sınıf öğrencisi Yılmaz, Erdoğan'a sarılmanın mutluluğunu yaşıyor.

, AA muhabirine, Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

"Onu görünce çok mutlu oldum, sarıldım, ağladım." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Neredeydim, ne yapıyordum hiç dikkat etmedim. Çünkü çok büyük bir adamın karşısındaydım. Yani yıllardır onun karşısına çıkmak, ona sarılmak, onu öpmek için dua ediyordum. O şarkı söylediği için şarkısını bitirdi ve bana, 'ağlama tamam mı?' dedi. Ben de 'tamam' dedim, söz verdim. Sonra beni yanağımdan öptü. Bana araba verdi. Ben onu hiç kullanmayacağım, sadece bir kere bakıp geri kutusuna koyup saklayacağım. Çünkü ona 'ın eli değdi."

Yiğit Yılmaz'ın annesi ve Kadın Kolları üyesi Reyhan Yılmaz da kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluk yaşadıklarını, platformda oğlunu Cumhurbaşkanının yanında görünce göz yaşlarını tutmadığını ifade etti.

Oğlunun şanslı olduğunu, daha önce de Ahmet Davutoğlu ve ile buna benzer anıları olduğunu aktaran Reyhan Yılmaz, "Yiğit şanslı bir çocuk, Sayın Ahmet Davutoğlu, Amasya'da teşkilatımızı selamlamak üzere durduğu bir sırada Yiğit'i kucağına almıştı, Sayın Binali Yıldırım da daha önce Amasya mitinginde Yiğit'i sevdiğini söylemişti karşılıklı konuşmuşlardı. Birçok defa bu şansı yakaladı Yiğit genelde şanslı bir çocuk. En büyük şansımız bu oldu. Rabbime şükürler olsun dünya gözüyle dedesine sarıldı." dedi.

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