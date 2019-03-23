Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor." dedi.
Bakan Akar: Fırat’ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli
Milli Savunma Bakanı Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil." değil.
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