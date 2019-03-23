Bakan Akar: Fırat’ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor." dedi.