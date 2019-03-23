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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 16:53

Bakan Akar: Fırat’ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli

Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil." değil.

Hükümetten Fırat’ın doğusu için flaş mesaj

Hulusi Akar, "Ülkemizin güneyinde teröristlerin mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın doğusunda teröristlerin varlığı mutlaka sona ermeli. Onlar ülkemizi, milletimizi, hudutlarımızı tehdit ediyor, tehlikeye atıyor." dedi.

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