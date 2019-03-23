Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika ülkelerini etkisi altına alan Idai kasırgasında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dilekleri yinelendi.

Açıklamada, "Idai kasırgasının Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin söz konusu ülkelerdeki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara süratle katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay ve TİKA ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır. AFAD, AKUT, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan bir arama kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır."

IDAİ KASIRGASI

Kötü hava koşulları ve yoğun yağışlar sonucu 14 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan ve Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'yi etkileyen kasırga, 15 Mart'ta Mozambik'te karaya ulaşmıştı.

Malavi'de yaklaşık 822 bin kişi kasırgadan olumsuz etkilendi. Mozambik'in 533 bin nüfuslu Beira şehrini şiddetli yağmurlarla etkisi altına alan kasırga, şu ana kadar ülkede Sofala, Zambezia, Manica ve Inhambane eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.

Mozambik'te kasırga ve seller nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilendi.