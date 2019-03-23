Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.03.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 16:55

'ndan Mozambik açıklaması! Ekipler askeri uçakla oraya gönderildi

, ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'de büyük bir afete sebep olan Idai kasırgasının yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyulduğunu belirterek, 'nin felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Dışişleri duyurdu! Ekipler askeri uçakla oraya gönderildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkelerini etkisi altına alan Idai kasırgasında hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dilekleri yinelendi.

Açıklamada, "Idai kasırgasının Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de yol açtığı insani krizden derin üzüntü ve endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

'nin söz konusu ülkelerdeki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara süratle katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" ve ekipleri ilgili büyükelçiliklerimizle eşgüdüm halinde felaket bölgelerinde yardım çalışmalarına başlamıştır. , AKUT, Kızılay ve personelinden oluşan bir arama kurtarma ekibi bu sabah askeri uçakla Mozambik'e doğru yola çıkmıştır."

IDAİ KASIRGASI
Kötü hava koşulları ve yoğun yağışlar sonucu 14 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan ve Güney Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi, Zimbabwe'yi etkileyen kasırga, 15 Mart'ta Mozambik'te karaya ulaşmıştı.

Malavi'de yaklaşık 822 bin kişi kasırgadan olumsuz etkilendi. Mozambik'in 533 bin nüfuslu Beira şehrini şiddetli yağmurlarla etkisi altına alan kasırga, şu ana kadar ülkede Sofala, Zambezia, Manica ve Inhambane eyaletlerinde ağır hasara yol açtı.

Mozambik'te kasırga ve ler nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan Mozambik açıklaması! Ekipler askeri uçakla oraya gönderildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri