Bay Kemal'e hava muhalefeti

Kemal Kılıçdaroğlu, yenilmekten usandı! Koluna kırmızı-beyaz ip bağladı. "Dilek tutup bilekliği taktık. Leyleği görünce çıkaracağız" açıklamasını yaptı.
Leylek sürüleri uzun yolculuk sonrası İstanbul semalarına vardı! Fakat hiçbiri CHP'ye uğramadı! Sandıkta umudunu leyleğe bağlayan Kemal Bey yıkıldı.
Leylek sürüleri uzun yolculuk sonrası İstanbul semalarına vardı! Fakat hiçbiri CHP'ye uğramadı! Sandıkta umudunu leyleğe bağlayan Kemal Bey yıkıldı.
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