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Bay Kemal'e hava muhalefeti

Hava muhalefeti
, yenilmekten usandı! Koluna kırmızı-beyaz ip bağladı. "Dilek tutup bilekliği taktık. Leyleği görünce çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

Leylek sürüleri uzun yolculuk sonrası semalarına vardı! Fakat hiçbiri 'ye uğramadı! Sandıkta umudunu leyleğe bağlayan Kemal Bey yıkıldı.



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