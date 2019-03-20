Bay Kemal umudunu leyleklere bağladı

Kılıçdaroğlu, 9 yılda tam 9 kez yenilgi yaşadı. 31 Mart'taki 10. seçim için de çareyi, Trakya geleneğinde aradı. Koluna kırmızı-beyaz ip bağladı.
"Dilek tutup bilekliği taktık. Leyleği görünce çıkaracağız" açıklamasını yaptı. CHP'liler de, göç yolundaki leylekler de şaştı kaldı: Lak lak yapıyor...
Sosyal medya yorumları:
Bence çok ciddi... Bir bildiği vardır mutlaka!
Leylekler oy kullanıyor muydu :)
Bence totem yapmış. Atem, totem ben seni!
Bu kafayı yakalamak için servet ödeyenler var :)
Allah seni de güldürsün Kemal Bey...
Her kuşu tuttun da bi leylek kalmıştı zaten.
Büyük komedyen vesselam.
1 Nisan şakası olmuş :)
"Dilek tutup bilekliği taktık. Leyleği görünce çıkaracağız" açıklamasını yaptı. CHP'liler de, göç yolundaki leylekler de şaştı kaldı: Lak lak yapıyor...
Sosyal medya yorumları:
Bence çok ciddi... Bir bildiği vardır mutlaka!
Leylekler oy kullanıyor muydu :)
Bence totem yapmış. Atem, totem ben seni!
Bu kafayı yakalamak için servet ödeyenler var :)
Allah seni de güldürsün Kemal Bey...
Her kuşu tuttun da bi leylek kalmıştı zaten.
Büyük komedyen vesselam.
1 Nisan şakası olmuş :)
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