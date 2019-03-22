Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eskişehir ve Kütahya'da halka hitap etti:
Eskişehir, şehirlerden bir şehir değildir. Burası Seyit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır. İlk yerli otomobil olan Devrim bu topraklarda üretildi. Bu projeyi yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP sabote etti. Hep işlere karşı çıkıyorlar. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile erişemiyor.
Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayiinde dışa bağımlı hale getirecekler ama bu millet buna izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hep birlikte seçime odaklandı. Sanıyorlar ki seçimden sonra onlara gün doğacak. Onlara hep birlikte sandıkta gereken cevabı verelim.
Kılıçdaroğlu, sabah akşam yalan konuşuyor. Dürüst bir ifadesi yok, gelin şu Eskişehir'in kaderini değiştirelim. Eskişehir'e 9 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi'nin 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz.
Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Bunlar bizim Balkanlar ile Kafkasya ile Orta Asya ile Afrika ile niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Büyük resmi göremedikleri için Yeni Zelanda'daki katilin kinini, nefretini kustuğunu anlamazlar.
Biz beka meselesi dediğimizde Bay Kemal "böyle bir sorun mu var" diyor. Biz Suriye'de terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Cudi'de, Kandil'de kimlerle savaştık? Bu ülkenin istikbaline göz dikenlere değil mi? Bu bir beka meselesi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de ETİ fabrikasını da ziyaret etti. ETİ Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı, Erdoğan'a fabrikayı gezdirdi.
Eskişehir, şehirlerden bir şehir değildir. Burası Seyit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır. İlk yerli otomobil olan Devrim bu topraklarda üretildi. Bu projeyi yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP sabote etti. Hep işlere karşı çıkıyorlar. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile erişemiyor.
Ellerinden gelse Türkiye'yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayiinde dışa bağımlı hale getirecekler ama bu millet buna izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hep birlikte seçime odaklandı. Sanıyorlar ki seçimden sonra onlara gün doğacak. Onlara hep birlikte sandıkta gereken cevabı verelim.
Kılıçdaroğlu, sabah akşam yalan konuşuyor. Dürüst bir ifadesi yok, gelin şu Eskişehir'in kaderini değiştirelim. Eskişehir'e 9 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi'nin 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz.
Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Bunlar bizim Balkanlar ile Kafkasya ile Orta Asya ile Afrika ile niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Büyük resmi göremedikleri için Yeni Zelanda'daki katilin kinini, nefretini kustuğunu anlamazlar.
Biz beka meselesi dediğimizde Bay Kemal "böyle bir sorun mu var" diyor. Biz Suriye'de terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Cudi'de, Kandil'de kimlerle savaştık? Bu ülkenin istikbaline göz dikenlere değil mi? Bu bir beka meselesi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de ETİ fabrikasını da ziyaret etti. ETİ Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı, Erdoğan'a fabrikayı gezdirdi.
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