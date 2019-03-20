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  • 20.03.2019 23:26
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 23:26

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Karadzic mesajı

: "Boşnak kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından yerinde buluyoruz".

Dışişleri'nden Karadzic mesajı

, Bosnalı sırpların eski lideri 'in ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararına ilişkin "Boşnak kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından yerinde buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

, sosyal medya hesabından Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, " Radovan Karadziç Srebrenitsa Soykırımı'ndaki sorumluluğu nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından yerinde buluyoruz." ifadelerini kullandı.

73 YAŞINDAKİ KARADZİC'E MÜEBBET
"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, 2016'da 'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılmıştı.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, nihai kararında 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

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