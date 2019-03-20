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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 22:52

Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan paniğe neden oldu

Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan mahallede paniğe neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.

Mahalleyi sokağa döktü! Böyle izlediler

Kağıthane'de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan mahallede paniğe neden oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı elektrikleri kesti. Ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

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