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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 21:51

Başkan Erdoğan, 'nü kutladı

Başkan , nevruz dolayısıyla Türkçe ve Kürtçe kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Başkan , nevruz dolayısıyla resmi Twitter hesabından Türkçeve Kürtçe kutlama mesajı yayımladı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımları;

TÜRKÇE KUTLAMA
'Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen 'nü kutluyorum.'

KÜRTÇE KUTLAMA
'Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim.'



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