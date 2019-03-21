Başkan Recep Tayyip Erdoğan, nevruz dolayısıyla resmi Twitter hesabından Türkçeve Kürtçe kutlama mesajı yayımladı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımları;

TÜRKÇE KUTLAMA

'Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum.'

KÜRTÇE KUTLAMA

'Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim.'