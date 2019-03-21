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  • 21.03.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 11:18

'nin Nevruz etkinliğinde teröristbaşı Öcalan posterleri!

31 Mart yerel seçimlerinde ile ittifak yapan 'nın siyasi uzantısı öncülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen etkinlik öncesi, alanda güvenlik önlemleri alan polis ekiplerince toprağa gömülü PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri bulundu.

HDP'nin nevruz etkinliğinde Öcalan posterleri!

Diyarbakır'da öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda toprağa gömülü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ele geçirildi.

Merkez merkez Bağlar ilçesinde, HDP öncülüğünde düzenlenen etkinliğin gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen güvenlik önlemleri sürüyor.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Polis, alanda hassas burunlu dedektör köpek "Atlas"la arama yaptı.,

Köpeğin bir noktada tepki vermesi üzerine yapılan kazıda toprağa gömülü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterleri bulundu.

KURBAĞA ADAMLAR KANALLARDA ARAMA YAPTI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden "kurbağa adamlar" da alandaki menfez ve kanallarda arama gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana alınmaya başlayacak.

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