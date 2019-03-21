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  • Son Güncelleme: 22.03.2019 04:50

Başkanı paylaştı: 'nin son sözü '#' için özel video

World, 'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 'nin son sözü olan "#" etiketiyle video hazırladı. Başkanı Prof. Dr. da, saldırıda hayatını kaybeden Davud Nabi için hazırlanan videoyu hesabından paylaştı.


'nin 'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk kişi olduğu vurgulanan videoda, "'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyalogun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.




Kısa sürede da "#HelloBrother" etiketiyle birçok paylaşım yapılırken, Başkanı Prof. Dr. ve Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT World'ün hazırladığı videoyu "#HelloBrother" etiketiyle sosyal medya hesapları Twitter'da paylaştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" dediği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, 'merhaba kardeşim' sözlerinden birkaç saniye sonra terrorist tarafından hedef alınarak katledildi.

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