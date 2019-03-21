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  • Son Güncelleme: 22.03.2019 02:28

Başkan Erdoğan ziyaret etti

Başkan , miting programının ardından Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Kütahya Belediyesini ziyaret etti

31 Mart 2019 sebebiyle kenti ziyaret eden , Kütahya'da ilk olarak Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti. Daha sonra ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada Belediye Başkanı 'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Belediyesi önünde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi. Burada Kütahyalılar ile sohbet eden Başkan Erdoğan, daha sonra geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunulan Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde Belediyeye ait şeref defteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Başkan Erdoğan'a 2014-2019 yılları arasında Kütahya Belediyesinin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak detaylı bilgiler verdi.

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