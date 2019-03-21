Balıkesir'de CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker, CHP'li meclis üyelerinden Tümdeniz Çelebi'nin PKK flamalarının yer aldığı bir mitingde zafer işareti yapan fotoğrafını partililerle paylaştı. Göker, fotoğrafı tanıdığı CHP üyelerine göndererek, 'Bu görüntüler CHP'ye zarar verir' notunu yazdı. İddiaya göre bir süre sonra CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan'ın şoförü Osman Küçüktiryaki ile Burak Taşkınsoy devreye girdi.
(Tümdeniz Çelebi)
Küçüktiryaki ve Taşkınsoy, Göker'i arabaya alarak ilçe otogarının arkasındaki boş bir tarlaya götürüp darp etti. Darp raporu alan Serkan Göker, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Tümdeniz Çelebi ve kendisini alıkoyarak darp eden ve silahla tehdit eden Küçüktiryaki ve Taşkınsoy hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.
Osman Küçüktiryaki (solda) ile Burak Taşkınsoy.
BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER
SERKAN Göker yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ölüm tehdidi aldığını belirten Göker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi:
Tümdeniz Çelebi'yi de aradım. Bu resmi sordum. Edepsizce kelimeler kullanmaya başladı. Ben de sinirlendim. Tehditvari konuşmalar yapınca ben 'Sen kimsin beni tehdit ediyorsun' diyerek telefonu kapattım.
Daha sonra Küçüktirkayi ve Taşkınsoy beni evden alıp boş bir araziye götürdü. "Resmi bize vereceksin. Ailene zarar veririz" diyerek beni silahla tehdit etti. Seni diz kapaklarından vururuz. Öldürürüz. Aileni biliyoruz. Karına çocuğuna zarar veririz.' dediler. Daha sonra Çelebi'yi arayıp silah zoruyla bana ondan özür dilettiler.
CHP bana sahip çıkmıyor. Ailemin ve benim hayatım tehlikede.
(SABAH)
(Tümdeniz Çelebi)
Küçüktiryaki ve Taşkınsoy, Göker'i arabaya alarak ilçe otogarının arkasındaki boş bir tarlaya götürüp darp etti. Darp raporu alan Serkan Göker, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Tümdeniz Çelebi ve kendisini alıkoyarak darp eden ve silahla tehdit eden Küçüktiryaki ve Taşkınsoy hakkında şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.
Osman Küçüktiryaki (solda) ile Burak Taşkınsoy.
BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER
SERKAN Göker yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ölüm tehdidi aldığını belirten Göker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi:
Tümdeniz Çelebi'yi de aradım. Bu resmi sordum. Edepsizce kelimeler kullanmaya başladı. Ben de sinirlendim. Tehditvari konuşmalar yapınca ben 'Sen kimsin beni tehdit ediyorsun' diyerek telefonu kapattım.
Daha sonra Küçüktirkayi ve Taşkınsoy beni evden alıp boş bir araziye götürdü. "Resmi bize vereceksin. Ailene zarar veririz" diyerek beni silahla tehdit etti. Seni diz kapaklarından vururuz. Öldürürüz. Aileni biliyoruz. Karına çocuğuna zarar veririz.' dediler. Daha sonra Çelebi'yi arayıp silah zoruyla bana ondan özür dilettiler.
CHP bana sahip çıkmıyor. Ailemin ve benim hayatım tehlikede.
(SABAH)
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