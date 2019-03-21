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  • 21.03.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 22:21

Başsavcılıktan sanığının tahliyesine itiraz

Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığı hakkında Ankara 21. verilen tahliye kararına,  yeniden tutuklanması talebiyle itiraz edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan FETÖ sanığının tahliyesine itiraz

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "'in kardeşi tahliye edildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

" sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak yargılanan Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında 21. verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz, 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir."

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