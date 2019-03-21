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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 22:17

'den Başkanı Trump'ın 'ne ilişkin açıklamasına tepki

AK , Başkanı 'ın "52 yılın ardından ABD için 'in üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti'den Trump'ın 'Golan Tepeleri' açıklamasına tepki

AK , Başkanı 'ın "52 yılın ardından ABD için 'in üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. " ifadelerini kullandı.

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