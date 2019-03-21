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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 23:03

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın açıklamasına tepki

, Trump'ın kararına ilişkin "ABD'nin, 'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise skandal karara ilişkin "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri'nden Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

, ABD'nin, 'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, 'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı , Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI: İŞGAL POLİTİKALARINA DESTEK VETMEKTİR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın mesajında şunları paylaştı:

"Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir."

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