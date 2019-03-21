Başkan Erdoğan'ın cep telefonu kılıfında dikkat çeken detay

31 Mart yerel seçimleri öncesi Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Erdoğan dün de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulmasıyla Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini kazanan ANKAPARK'ın (Wondersland Euroasia) açılışına katıldı.





FOTOĞRAF EFES 2016'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta protokolde otururken bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın telefonunun koruyucu kılıfında, TSK'nın Efes 2016 tatbikatında üniformayla çekilmiş fotoğrafının bulunduğu görüldü.

İşte Erdoğan'ın Efes 2016 tatbikatında çekilen o fotoğrafı:







