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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 10:29

Başkan Erdoğan'ın cep telefonu kılıfında dikkat çeken detay

Başkan , dün 'da Avrupa'nın en büyük olan Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi protokolde telefonla konuşan Erdoğan'ın telefonundaki fotoğraf detayı ise merak konusu oldu.

Telefon kılıfındaki o fotoğraf...

31 Mart yerel seçimleri öncesi Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Erdoğan dün de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulmasıyla Avrupa'nın en büyük olma özelliğini kazanan ANKAPARK'ın (Wondersland Euroasia) açılışına katıldı.

FOTOĞRAF EFES 2016'DAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta protokolde otururken bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın telefonunun koruyucu kılıfında, 'nın Efes 2016 tatbikatında üniformayla çekilmiş fotoğrafının bulunduğu görüldü.

İşte Erdoğan'ın Efes 2016 tatbikatında çekilen o fotoğrafı:



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