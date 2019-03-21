Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.