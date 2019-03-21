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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 11:54

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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