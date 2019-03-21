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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 12:46

: 'a hava harekatı! Terör merkezleri imha edildi

haberine göre 'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik hava harekatlarında silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütü 'nın silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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