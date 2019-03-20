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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 10:18

'ta el yapımı infilak etti: 1 şehit, 1 asker yaralı

'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı nın (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Şırnak'tan acı haber!

'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı nın infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi " operasyonu gerçekleştirildi.

2 ASKER YARALANDI
Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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