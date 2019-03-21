Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Zeytinburnu'nda derici esnafla bir araya geldi.
"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"
Allbayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Zeytinburnu'nda derici esnafımızla bir araya geldik. Dericilikte ihracatı teşvik eden vergi düzenlememizde olduğu gibi, her sorunlarında yanlarında olacağız." dedi.
"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"
Allbayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Zeytinburnu'nda derici esnafımızla bir araya geldik. Dericilikte ihracatı teşvik eden vergi düzenlememizde olduğu gibi, her sorunlarında yanlarında olacağız." dedi.
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