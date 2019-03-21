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  • 21.03.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 19:35

Bakan Albayrak 'nda esnafla buluştu

, 'nda esnafla bir araya geldi.

Her sorunlarında yanlarında olacağız.
, 'nda derici esnafla bir araya geldi.

"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"
Allbayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Zeytinburnu'nda derici esnafımızla bir araya geldik. Dericilikte ihracatı teşvik eden vergi düzenlememizde olduğu gibi, her sorunlarında yanlarında olacağız." dedi.


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