İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin...' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular" dedi.