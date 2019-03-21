Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.03.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 15:01

Bakan Soylu'dan 'ye operasyon açıklaması: Başka illere de sıçrayacak

il binasına düzenlenen operasyon hakkında konuşan “HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakan Soylu'dan HDP'ye operasyon açıklaması: Başka illere de sıçrayacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri