AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek.

Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak. Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin Türkiye için omuz omuza mücadele edelim. Gelin şehirlerimiz için birlikte çalışalım. Siz bu ülkenin ve milletimizin geleceğisiniz, umudusunuz, hayalisiniz. Belediye işi gönül işidir. Gelin milletimizin gönlündeki hayallerini birlikte gerçeğe dönüştürelim." ifadeleriyle gençlere mesajını iletecek.

"ŞEHRİN SANA EMANET"

Proje kapsamında, ilk kez oy kullanacak seçmenlere ve 18 ile 30 yaş arasında olan genç seçmenlerin adreslerine, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyelerince zarf içinde kartpostal gönderilecek. Genç seçmenler, içinde QR kodu bulunan zarfları açtıklarında, telefonlarıyla bu kodu okutacak. 'sanaemanet.com.tr' internet sitesine yönlendirilecek gençler, burada video ile karşılaşacak. Videoda, gençler için kendi isimlerine özel Başkan Erdoğan'dan mesaj olacak. Mesajda, Erdoğan'ın '31 Mart yerel seçimlerine doğru tüm gücümüzü, her zaman olduğu gibi yine siz gençlerimizden alıyor, sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Şehrin sana emanet' sözleri yer alıyor.



KIRIKKALE'DE TESLİM EDİLDİ

Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak gençlere yazdığı mektup AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı tarafından teslim edildi. Gençlerle birebir temas kuran parti yöneticileri, Erdoğan'ın mektubunu teslim edip, yerel seçimlerde destek istedi. İl Başkan Yardımcıları Savaş Geyik, Gökhan İnce ve Tuncay Akgül, Gençlik Kolları Başkanı Emre Altunçanak ile birlikte, ilk kez oy verecek olan gençlerle bir araya gelerek oylarına sahip çıkmalarını istedi.