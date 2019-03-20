Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in nihai cezası belli oldu.

TEMYİZ DAVASINDAKİ KARAR AÇIKLANDI

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, yaklaşık üç yıldır devam eden Karadzic'in temyiz davasındaki kararı açıkladı.

MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Konsey, Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararını bozan Temyiz Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.