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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 21:27

'tan tornistanı: Dilim sürçtü...

Birkaç gün önce 'lilere "rehabilite edilmeli" diyen 'nin Ankara adayı , Ankara'yı kaybetme korkusundan "dilim sürçtü" diyerek tornistan etti. Daha önce de HDPKK eş başkanı , "İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek, çünkü seçilirseler HDP'lilerin oylarıyla seçilecekler" demişti.

Mansur Yavaş'tan HDP tornistanı: Dilim sürçtü...

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın ile ilgili sözleri tepki çekmişti. HDP'li Sırrı Sakık ve , sosyal medya hesabından yaptıkları sert açıklamalarda Yavaş'a tepki göstermişti.

HDP'LİLER TOPLUMA KAZANDIRILMALI
Yavaş katıldığı bir televizyon programında HDP ile ilgili soruya ''HDP'lilerin topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kısmını PKK'nın pençesinden kurtarmak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

OY KAYGISINA DÜŞTÜ ''DİLİM SÜRÇTÜ'' DEDİ...
Tepkilerin büyümesinin ardından oy kaygısına düşen Yavaş'tan hemen U dönüşü geldi. Yavaş, bu kez katıldığı televizyon programında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek ''Dilim sürçmüş olabilir'' açıklamasını yaptı.


"İSTANBUL VE ANKARA'YI İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEĞİL HDP YÖNETECEK"
HDP Eş Genel Başkanı , 'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve 'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyleyerek hem CHP ittifakını itiraf etmiş hem de CHP'ye gözdağı vermişti!

Hasip Kaplan, Mansur Yavaş'ı böyle tehdit etmişti:

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