Mansur Yavaş'tan HDP tornistanı: Dilim sürçtü...

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın HDP ile ilgili sözleri tepki çekmişti. HDP'li Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptıkları sert açıklamalarda Yavaş'a tepki göstermişti.

HDP'LİLER TOPLUMA KAZANDIRILMALI

Yavaş katıldığı bir televizyon programında HDP ile ilgili soruya ''HDP'lilerin topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kısmını PKK'nın pençesinden kurtarmak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.





OY KAYGISINA DÜŞTÜ ''DİLİM SÜRÇTÜ'' DEDİ...

Tepkilerin büyümesinin ardından oy kaygısına düşen Yavaş'tan hemen U dönüşü geldi. Yavaş, bu kez katıldığı televizyon programında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek ''Dilim sürçmüş olabilir'' açıklamasını yaptı.



"İSTANBUL VE ANKARA'YI İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEĞİL HDP YÖNETECEK"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyleyerek hem CHP ittifakını itiraf etmiş hem de CHP'ye gözdağı vermişti!

Hasip Kaplan, Mansur Yavaş'ı böyle tehdit etmişti: