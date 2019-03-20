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hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Temelli soruşturma
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eş Genel Başkanı hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. "Doğu'da Kürdistan kazanacak, Batı'da ve 'ye kaybettireceğiz" diyerek skandal sözleri sarf eden Temelli, aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söyledi. PKK propagandası yaptı. Bu yüzden dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlandı. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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