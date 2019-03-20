Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. "Doğu'da Kürdistan kazanacak, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyerek skandal sözleri sarf eden Temelli, aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söyledi. PKK propagandası yaptı. Bu yüzden dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlandı. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
- Güncel
- 20.03.2019
- Gazete
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