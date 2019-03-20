Dolandırıcılar yeni bir yöntem geliştirdi. Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.
Dolandırıcılar yeni bir yöntem geliştirdi. Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.
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