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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 22:42

kullanıcıları dikkat! Sahte sitesi üzerinden tuzağı! Bakın yöntem nasıl işliyor

Emniyet yetkilileri, sitelerinde ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Bu yöndeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin emniyet ve banka ekiplerinin birlikte çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

Dolandırıcılar yeni bir yöntem geliştirdi. Yetkililer, son günlerde binlerce kişinin mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

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