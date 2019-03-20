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  • 20.03.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 08:07

'de terör operasyonu

'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de terör operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü / ile irtibatlı olduğu belirlenen ve 21 Mart Nevruz öncesi sokak eylemleri planladıkları ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Aliağa ilçesinde çeşitli adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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