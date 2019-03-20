Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

ÜST DÜZEY RÜTBELİLER VAR

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Askeri Mahrem yapısı içerisinde olduğu tespit edilen üst düzey rütbeli askerlerin bulunduğu şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.



Bartın, Van, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Kayseri, Elazığ ve Ankara illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.