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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 09:02

'da 'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün askeri mahrem yapısı içerisinde yer alan üst düzey rütbeli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

ÜST DÜZEY RÜTBELİLER VAR
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'nün Askeri Mahrem yapısı içerisinde olduğu tespit edilen üst düzey rütbeli askerlerin bulunduğu şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Bartın, Van, Gaziantep, Bursa, , Kayseri, Elazığ ve Ankara illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

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