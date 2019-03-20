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  • 20.03.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 22:08

Son dakika: 'da saldırı hazırlığındaki 'lı yakalandı!

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'da iki camiye yapılan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası 'lı bir şüphelinin, örgütten gelen "Sinagog ve kiliselere bombalı ve silahlı saldırı düzenleyin" talimatı doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 17 Mart'ta Şişli'de bulunan örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, eylem hazırlığındaki S.M'yi gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar özel ekip tarafından incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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