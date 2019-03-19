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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 09:27

Terör örgütü 'ye operasyon: 4 kişi tutuklandı

merkezli iki ilde terör örgütü 'ye yönelik 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Terör örgütüne eş zamanlı operasyon
ve Tunceli'de, terör örgütü 'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tunceli'de MKP üyesi 8 şüpheliyi tespit etti.

Geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı İstanbul'da 10, Tunceli'de ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, MKP'nin ideolojik tabanında yer bulan, yasa dışı korsan gösteriye katılan ve yapılan çağrılarda öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yapan H.S., S.Ö., S.Y., V.Y., E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden H.S., S.Ö., S.Y. ve V.Y. adlı 4 şüpheli tutuklandı. E.Ö., H.A., E.D. ve M.T. adlı 4 MKP üyesinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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