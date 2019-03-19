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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 08:32

'deki fabrika ı tamamen söndürüldü

'de bir kimya fabrikasında dün çıkan tamamen söndürüldü. İtfaiyesi'nden 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

İtfaiye seferber oldu! 85 araç ve 175 personel

Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan , itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

İtfaiyesinden Hadımköy, , , Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, , Tuzla, Seyrantepe ve olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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