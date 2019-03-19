İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Hasan Y'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Hasan Y'yi gözaltına aldı.
Hükümlü Hasan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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