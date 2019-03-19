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  • 19.03.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 09:23

'de firari hükümlüsü yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Hasan Y'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Hasan Y'yi gözaltına aldı.

Hükümlü Hasan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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