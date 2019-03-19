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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 10:13

Son dakika: 'da operasyonu: 18 öğretmene gözaltı kararı

'da 'nün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı belirlenen 18 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

18 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 'nün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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