Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde, değişiklik gündemde. Konuyu gündemine alan partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. MHP yaptığı çalışmalar sonucu süresiz nafakanın, 5 yılla sınırlandırılmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı.

31 MART SONRASI MECLİS'TE

Meclis gündeminin şu an için yoğun olması ve yerel seçim sürecinden dolayı 31 Mart sonrası Genel Kurul'a getirilecek teklifte, mağduriyeti önleyici maddeler de var.

MADDİ DURUMU OLMAYANLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ

Kanun teklifine göre eğer eşinden boşanan kişi, 5 yıl nafaka aldıktan sonra geçinemeyecek durumdaysa nafakayı devlet ödeyecek.

125 BİN LİRA AYLIK NAFAKA

Süresiz nafaka sistemi, magazin gündemini de oldukça yakından ilgilendiriyor. Öyle ki; Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aylık 125 bin lira nafaka alıyordu.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.