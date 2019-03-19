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Polislere yeni kıyafet
Trafik leri 81 ilde leriyle göreve başladı. Görünürlüğü yüksek olan yeni kıyafetler teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı. Yazlık ve kışlık olarak tasarlanan kıyafetlerin açık renk olması ve fosfor oranının arttırılmış olması dikkat çekti.

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