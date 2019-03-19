Antalya'da 2005'te öldürülen Gürinan Bayramoğlu'nun ünlü bir kişi tarafından öldürtüldüğü iddiası yeniden gündeme geldi. Bayramoğlu'nu öldüren ve 10 yıl hapis yattıktan sonra 2015'te tahliye edilen Murat Güneş, İrfan Çelik'e ateş etmekten aranırken, 11 Mart'ta ise emlak zengini Asım Bayram'ı öldürmekten tutuklandı. Polise ifade veren Murat Güneş, Gürinan Bayramoğlu cinayetiyle ilgili kendisini İrfan Çelik'in, onu da ünlü bir ismin azmettirdiğini iddia etti. Arkadaşı Umut Armağan'la birlikte cinayeti işlemek için 12 milyon dolara Çelik ile anlaştıklarını belirten Güneş, paralarının ödenmediğini iddia etti. Öte yandan İrfan Çelik'in şikayet etmemesine rağmen, polis Güneş'i Çelik'e ateş etmekten ve adam öldürmeye teşebbüsten arıyordu.
Murat Güneş'in ifadesi üzerine; Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu polisleri soruşturma başlattı. İrfan Çelik ile adı açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı. Hapisteki Umut Armağan'ın da ifadesine başvurulduğu belirtildi.
SAVCI İDDİANAME DÜZENLEYECEK
Polisin yapacağı araştırma doğrultusunda savcılık, delilleri yeterli görürse; İrfan Çelik ve onu da cinayete yönlendirdiği öne sürülen ünlü hakkında iddianame düzenleyecek.
Murat Güneş'in (ortada) işlediği Asım Bayram cinayeti, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarıldı.
İFADESİ HASIRALTI EDİLMİŞ
Murat Güneş'in Gürinan Bayramoğlu cinayetinde, 2005'te savcıya bir azmettiricisi olduğunu anlattığı, ancak savcının bunu hasıraltı ettiği iddia edildi. TAKVİM'in ulaştığı Gürinan Bayramoğlu'nun kardeşi Servet Bayramoğlu, şöyle konuştu: "Ağabeyimin cinayet soruşturmasında garip garip işler oldu. Savcı İrfan Çelik'i soruşturmadan sıyırdı. Cinayet günü karakol komutanı Savaş adlı kişi karakoldan kaçtı. Şimdi karakol komutanı ve savcı FETÖ'den tutuklu. Polis bize 'Cuma gününe kadar bekleyin' dedi. Bu olay elbet aydınlanacak."
ÇELİK GÖZALTINDA
Murat Güneş'in ifadesi üzerine; Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu polisleri soruşturma başlattı. İrfan Çelik ile adı açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı. Hapisteki Umut Armağan'ın da ifadesine başvurulduğu belirtildi.
SAVCI İDDİANAME DÜZENLEYECEK
Polisin yapacağı araştırma doğrultusunda savcılık, delilleri yeterli görürse; İrfan Çelik ve onu da cinayete yönlendirdiği öne sürülen ünlü hakkında iddianame düzenleyecek.
Murat Güneş'in (ortada) işlediği Asım Bayram cinayeti, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarıldı.
İFADESİ HASIRALTI EDİLMİŞ
Murat Güneş'in Gürinan Bayramoğlu cinayetinde, 2005'te savcıya bir azmettiricisi olduğunu anlattığı, ancak savcının bunu hasıraltı ettiği iddia edildi. TAKVİM'in ulaştığı Gürinan Bayramoğlu'nun kardeşi Servet Bayramoğlu, şöyle konuştu: "Ağabeyimin cinayet soruşturmasında garip garip işler oldu. Savcı İrfan Çelik'i soruşturmadan sıyırdı. Cinayet günü karakol komutanı Savaş adlı kişi karakoldan kaçtı. Şimdi karakol komutanı ve savcı FETÖ'den tutuklu. Polis bize 'Cuma gününe kadar bekleyin' dedi. Bu olay elbet aydınlanacak."
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