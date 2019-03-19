2005'te öldürülen Gürinan Bayramoğlu 'nun ünlü bir kişi tarafından öldürtüldüğü iddiası yeniden gündeme geldi. Bayramoğlu'nu öldüren ve 10 yıl hapis yattıktan sonra 2015'te tahliye edilen İrfan Çelik 'e ateş etmekten aranırken, 11 Mart'ta ise emlak zengini Asım Bayram 'ı öldürmekten tutuklandı. Polise ifade veren, Gürinan Bayramoğlu cinayetiyle ilgili kendisini İrfan Çelik'in, onu da ünlü bir ismin azmettirdiğini iddia etti. Arkadaşı Umut Armağan 'la birlikte cinayeti işlemek içinÇelik ile anlaştıklarını belirten Güneş, paralarının ödenmediğini iddia etti. Öte yandan İrfan Çelik'in şikayet etmemesine rağmen, polis Güneş'i Çelik'e ateş etmekten ve adam öldürmeye teşebbüsten arıyordu.

'in ifadesi üzerine; Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu polisleri soruşturma başlattı. İrfan Çelik ile adı açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı. Hapisteki Umut Armağan'ın da ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Polisin yapacağı araştırma doğrultusunda savcılık, delilleri yeterli görürse; İrfan Çelik ve onu da cinayete yönlendirdiği öne sürülen ünlü hakkında iddianame düzenleyecek.Murat Güneş'in (ortada) işlediği Asım Bayram cinayeti, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarıldı.cinayetinde,2005'te savcıyabir azmettiricisi olduğunuanlattığı, ancak savcınınbunu hasıraltı ettiği iddiaedildi.'in ulaştığıGürinan Bayramoğlu'nunkardeşi Servet Bayramoğlu,şöyle konuştu: