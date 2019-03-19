Başkan Erdoğan: Biz tarihi kanımızla yazdık

Recep Tayyip Erdoğan , Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde içeride ve dışarıdaki tüm Türkiye düşmanlarına meydan okudu:

Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala sınamaya devam ediyorlar. Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki 'mesajınızı aldık'. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık.