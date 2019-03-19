Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 07.30'da operasyon başlattı. Operasyonda HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit'te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık'ta, T.Ö. de Bandırma'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıma ihtimali bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
HDP Balıkesir belediye başkan adayı Yurdanur Güven gözaltında
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.
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