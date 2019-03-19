Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.03.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 15:35

belediye başkan adayı Yurdanur Güven gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkan adayı gözaltında!

Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'sosyal medya üzerinden / terör örgütünün propagandasını yaptıkları' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 07.30'da operasyon başlattı. Operasyonda HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit'te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık'ta, T.Ö. de Bandırma'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıma ihtimali bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHDP Balıkesir belediye başkan adayı Yurdanur Güven gözaltında
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri