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  • 19.03.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 18:34

'de 'ya büyük darbe! Gri listedeki terörist öldürüldü

haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'de terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında gri listedeki bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Mardin'de gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı 3 teröristin 'de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.


*Dilhaz kod adlı Orhan Ok

Mardin'in Dargeçit ilçesi Yumurtalı Mahallesi'nde kırsalda sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağara imha edildi. Mağarada terörden gri kategoride aranan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı (İran uyruklu) toplam 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Reber kod adlı Kasım Saptık'ın, 2017 yılında Jandarma Uzman Çavuş Hikmet Zengin'in şehit edilmesi, 2018 yılında Mardin Dargeçit ilçesinde yola yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarını gerçekleştiren terörist grubun içerisinde yer aldığı belirtildi.

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