Sağlık Bakanı Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılış töreninde, İstanbul'da iki şehir hastanesi yapılacağını belirterek, Kartal bölgesine de hizmet edecek bir şehir hastanesi planladıklarını söyledi.

Koca, "Kartal için de bu bölgeye hizmet etmeyi hedeflediğimiz, yani Kartal'ın şehir hastanesi olabilecek yeri bu bölge olarak planlıyoruz. Koşuyolu

Kardiyoloji Kalp Damar Hastanesi ve bu hastanemiz dahil olmak üzere bütün bu alanı, hatta daha da geniş kılarak Kartal bölgesine hizmet edecek, üniversite ile iş birliği içerisinde olabilecek, hastanın artık buradan başka yere sevk edilmediği, adı artık Kartal Şehir Hastanesi olan bir bölge olacak. İlla kamu-özel iş birliğiyle yapılması gerekmiyor. Fonksiyonel olarak önemli olan nitelikli dal hastanelerinin bir araya geldiği sağlık komplekslerinin adı şehir hastanesi olacak." dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin artık Kartal Şehir Hastanesi olarak hizmet vereceğini anlatan Koca, "Poliklinik hizmetiyle faaliyete geçen bu binamızın toplam arsa alanı 290 dönüm. Biz Koşuyolu dahil olmak üzere bütün alanı şehir hastanesi olarak planladık. Yani bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak. Buranın toplam kapalı alanı 302 bin, toplam yatak sayısı bin 72, poliklinik sayısı 210, ayrıca 43 tane ameliyathaneye sahip, 25 adet de diyaliz yatağı mevcut." ifadelerini kullandı.