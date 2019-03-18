Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?

Murat Güneş daha önce işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in daha önce ifade verdiği savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti de çokça konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada o ünlü isim Gülben Ergen olarak konuşulmaya başlandı. Herkes Ergen'den gelen cevabı merak ederken, açıklama bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında geldi.