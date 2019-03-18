Müge Anlı'daki iddialara Gülben Ergen canlı yayında yanıt verdi! Gülben Ergen Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?
Müge Anlı'da araştırılan Asım Bayram cinayetinin katil zanlısı Murat Güneş'in 14 yıl önce 12 milyon dolar karşılığında bir ünlü ismin kendisini kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdü. Güneş, o zamanın savcısına durumu anlattığını ancak savcının olayı hasıraltı ettiğini belirtti. Müge Anlı ise o savcının şuanda FETÖ'den tutuklu olduğunu ifade etti. Sosyal medyada günlerdir o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu konuşulurken, Gülben Ergen'den ilk açıklama geldi. Gülben Ergen abisi Rıfat Ergen'in katilini öldürtmek için Murat Güneş'i kiralık katil mi tuttu?
Müge Anlı'da araştırılan Asım Bayram cinayetiyle 14 yıl öncesine dayanan başka bir cinayet iddiası ortaya atıldı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet güçlerine verdiği bilgiden sonra Türkiye adeta sarsıldı.
GÜLBEN ERGEN MÜGE ANLI'DAKİ OLAY HAKKINDA KONUŞTU! TIKLA İZLE
Murat Güneş daha önce işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in daha önce ifade verdiği savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti de çokça konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada o ünlü isim Gülben Ergen olarak konuşulmaya başlandı. Herkes Ergen'den gelen cevabı merak ederken, açıklama bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında geldi.
MÜGE ANLI'DA BAHSİ GEÇEN ÜNLÜ İSİM GÜLBEN ERGEN Mİ?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı. Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi
"KARDEŞİM GÜLBEN ERGEN'İN AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ"
2006 yılına ait haberlerde yazılanlar doğrultusunda Murat Güneş'in iddialarının odağındaki ünlü kişinin Gülben Ergen olduğu sosyal medyada iddia edildi. 2005 yılında Murat Güneş'in öldürdüğü iş adamı Gürinan Bayramoğlu'nun kardeşi azmettirici olarak Gülben Ergen'i suçladığı gazetelere yansımıştı.
Murat Güneş tarafından öldürülen iş adamının kardeşi o dönem ki gazetelere yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti. "Kardeşim 1988'de Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla vurarak öldürmüştü. 1991'de afla serbest kaldı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Tutuklu sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."
GÜLBEN ERGEN "İFTİRA" DİYEREK YALANLAMIŞTI
İddianın gündeme geldiği 2006 yılında Gülben Ergen, yıllar önce ağabeyinin bir kaza kurşunu sonucunda öldüğünü söylemiş, Antalya'dan gelen bu iddiaya avukatı aracılığıyla yanıt vererek, "Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen Erdoğan'ın böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir." demişti