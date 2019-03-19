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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 21:39

Başkanı , Twitter üzerinden Başkan Erdoğan'ın Kocaeli mitingindeki coşkuyu paylaştı

Başkan , bugün Ereğli ve ’nın ardından düzenlediği Kocaeli mitingine merhum sanatçı Kayahan'ın “Bir ” şarkısıyla başladı. Başkan Erdoğan da o şarkıya eşlik ederken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Başkanı Prof. Dr. o anları Twitter hesabından paylaştı.

Başkan , bugün Ereğli ve 'nın ardından düzenlediği Kocaeli mitingine merhum sanatçı Kayahan'ın "Bir " şarkısıyla başladı. Başkan Erdoğan'ın mitinge katılan on binlerce kişiyle beraber şarkıya eşlik ettiği görüntüleri, Başkanı Prof. Dr. Twitter hesabından paylaştı.

Öte yandan, Keçiören Belediyesi Güçlü Eller tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu ise Fahrettin Altun'un paylaşımını alıntılayarak "Off Başkanım RT_Erdogan bu nasıl duygusal bi ortam böyle.. Üzüldüm valla orda olmadığıma gözlerim doldu." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Ebru Çam mesajında "Bir Aşk Hikayesi" şarkısında geçen "bu güller senin için, bu gönül ikimizin..." dizelerine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ebru Çam'ın mesajına "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima…' mitingimize bekliyorum." diye karşılık verdi.

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