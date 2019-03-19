Amasya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 20.41'de meydana gelen depremin derinliği 10.79 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.03.19 20:41:04 40.8455 35.3312 5.0 -.- 3.8 3.7 DOLUCA-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel

2019.03.19 20:38:54 37.4117 29.4920 10.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2019.03.19 19:58:20 37.4630 29.4900 6.4 -.- 2.0 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2019.03.19 19:28:16 37.7328 36.3135 3.9 -.- 2.1 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2019.03.19 19:19:37 37.0720 28.6303 7.8 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

2019.03.19 18:21:44 39.2598 28.1067 7.6 -.- 2.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2019.03.19 17:55:36 37.1825 28.1202 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel

2019.03.19 17:50:17 37.1385 37.1532 0.0 -.- 1.7 -.- SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2019.03.19 17:08:29 37.9785 34.8187 0.0 -.- 1.5 -.- OZYURT-(NIGDE) İlksel

2019.03.19 16:31:11 37.4273 29.4583 5.3 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2019.03.19 16:05:12 36.4932 28.7390 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel