Son dakika... Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında yerel seçim hazırlıkları ve projeler değerlendiriyor. Başkan Erdoğan ''Yerel seçimler Türkiye'nin geleceğini ne ölçüde, nasıl etkileyecek? Cumhur ittifakı aşısı tuttu mu? Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan katliam ve artan Müslüman düşmanlığı gibi konularda neler düşünüyor? Seçimlerden sonra dış politikada hangi konular ağırlık kazanacak? Seçimlerle ilgili nasıl bir sonuç bekliyor? İstanbul ve Ankara'da son durumu nasıl değerlendiriyor?'' sorularını yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

(Yeni Zelanda) Oradaki zihniyetin acaba bir ifadesi mi? Bu olay bireysel bir olay değildir. Bu olay örgütsel bir olaydır. 50 kişi şehit edilmiştir. Avrupa'dan henüz birş ey duymuş değiliz. İslam dünyasında da yok onu da söyleyeyim. Sadece biz yorumlarımızı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Türk heyetini Yeni Zelanda'ya gönderdik.

"BİZİM ÜLKEMİZDE BİZ BÖYLE ŞEYLERE ASLA MÜSAADE ETMEDİK"

Bir yandan özgürlüklerden bahsedeceksiniz bir terörist ortaya çıkacak farklı bir yaklaşım olacak. Müslüman cemaatlerin liderleri 15 yıldan bahsetti. 50 Müslüman orada şehit ediliyor bunun cezası 15 yıl olacak. Bu kabul edilebilir mi? İdam hala dünyanın değişik yerlerinde devam ediyor. 50 kişi ibadet esnasında şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere asla müsaade etmedik, her türlü tedbiri aldık.

Bu bir şeyi gösteriyor. Her şey teknoloji değildir. Her şey imkanlarla olmuyor. Bir de Nusreti ilahi vardır. 15 yaşındaki çocuklar Çanakkale'de bu savaşa katıldı. Rabim orada Nusret'i veriyor ve bizler Çanakkale'den zaferle çıkıyoruz. Her yıl bunlar anma törenlerine gelirler biz her türlü desteği gösteririz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Terbiyesiz önce haddini bileceksin. Geldi burada tur attı. Netanyahu'nun oğlunun benzer ifadeleri var. Bunlar sıradan ifadeler değil. Demek ki ruh kökenlerinde bunlar hala yaşıyor. Bu ülkede yok mu, var. Burası İstanbul. Anamuhalefetin başlındaki adam gibi. 'Terör İslam dünyasına kaynaklı' lafını kullanıyor.