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  • 19.03.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 07:35

'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonda bir miktar ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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