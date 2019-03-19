Yeni Zelenda'da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat'a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi.
Yeni Zelenda'da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat'a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi.
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