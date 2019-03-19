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  • 19.03.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 21:53

İşte teröristi ’ın 'ta kaldığı otel

’da camiye terör saldırısı düzenleyen ’ın ’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden 9 ilden birisi olan ’ta kaldığı otelde kale manzaralı odayı tercih ettiği öğrenildi. , tarihe en büyük Türk düşmanlarından biri olarak geçen ya da olarak bilinen . Vlad’ın esir tutulduğu kale olma özelliği taşıyor. "Vampirlerin atası" olarak bilinen ve birçok filme konu olan "Kont Dracula" ya da "Kazıklı Voyvoda" şeklinde anılan Eflak Prensi III. Vlad, 15’inci yüzyılda Fatih Sultan Mehmed Han’ın emri ile Tokat Kalesi’nde 4 yıl boyunca esir tutuldu.

Yeni Zelenda'da 2 camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 Müslümanı şehit eden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ikincisinde Tokat'a 2016 yılı Eylül ayında geldiği öğrenildi.

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