Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.03.2019 20:35
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 20:42

Son dakika: Hollanda'daki saldırının faili yakalandı!

Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Hollanda basını saldırganın evine yakın bir noktada yakalandığını duyurdu.

Hollanda'daki saldırının faili yakalandı!

Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Hollanda basını saldırganın evine yakın bir noktada yakalandığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor....

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HOLLANDA'DAKİ SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.
Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Hollanda'daki saldırının faili yakalandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri