Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Hollanda basını saldırganın evine yakın bir noktada yakalandığını duyurdu.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HOLLANDA'DAKİ SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.
Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır" denildi.
Son dakika: Hollanda'daki saldırının faili yakalandı!
Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Hollanda basını saldırganın evine yakın bir noktada yakalandığını duyurdu.
Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Hollanda basını saldırganın evine yakın bir noktada yakalandığını duyurdu.
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